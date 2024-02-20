انطلاق فعاليات تعزيز ثقافة الحوكمة بصحة بورسعيد

جلسات للعاملين بصحة بورسعيد لتوعيتهم بالمفاهيم الأساسية للحوكمة



شهد الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة في بورسعيد، فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان عام مديرية الصحة، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية.

وقال الدكتور وليد عبدالمقصود، إن هذا يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، كما يأتي أيضا في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان والمديريات التابعة له، وتعزيزا لدور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة.

واوضح وكيل صحة بورسعيد، أنه من المقرر عقد عدة جلسات تستهدف أكبر عدد من العاملين لتوعيتهم بالمفاهيم الأساسية للحوكمة والإطار الاستراتيجي والتنظيمي لها، من خلال جلسات تفاعلية يحاضر فيها متخصصون تم تدريبهم على أعلى مستوى في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور وليد عبدالمقصود، إلى أنه خلال الجلسات سيتم استعراض مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام وأبرز النجاحات التي تم تحقيقها في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيراً إلى أن الجلسات ستتناول أيضاً دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة انتقالا إلى حوكمة الخدمات والأنشطة، والتعرف على أبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة، كما سيتم تقييم مدى الاستفادة من الجلسات التعريفية وتقييم المحاضرين واستطلاع آراء الحضور عن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة التي يتطلعون للتعرف عليها خلال الفعاليات القادمة في إطار تبني خطة طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بمديرية الصحة بورسعيد و إداراتها المختلفة.