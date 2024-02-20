ألمانيا: منع عرض صور الحرب في أوكرانيا على مبنى السفارة الروسية

قضت محكمة في العاصمة الألمانية برلين، اليوم، بمنع عرض صور وفيديوهات عن حرب روسيا على أوكرانيا، على مبنى السفارة الروسية في ألمانيا، وهو تحرك احتجاجي كانت جمعية أوكرانية تزمع القيام به خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لغزو روسي واسع النطاق للجمهورية السوفيتية السابقة السبت المقبل.

وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات قرارها إن عرض الصور والفيديوهات على أجزاء من السفارة سيضر بمكانة البعثة الدبلوماسية؛ وجاء قرار المحكمة لتأكيد حظر كانت الشرطة فرضته على عرض هذه الصور والفيديوهات.

وأوضحت المحكمة أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تنص على أن الدولة المضيفة تتحمل واجبا خاصا في حماية مقر البعثة الدبلوماسية لمنع المساس بسلامتها أو مكانتها.

ومن الممكن التقدم باستئناف على قرار المحكمة أمام محكمة برلين-براندنبورج الإدارية العليا.

يذكر أن جمعية "فيتشه" الأوكرانية كانت تعتزم عرض صور وفيديوهات عن الحرب على مبنى السفارة الروسية في برلين لمدة ساعة خلال مظاهراتها المزمعة يوم السبت المقبل بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب، لكن الشرطة الألمانية حظرت هذا العمل.

وتم الإعلان عن تنظيم عدة تظاهرات ومسيرات احتجاجية ضد روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وللإعراب عن التضامن مع شعب أوكرانيا، يوم السبت المقبل. وخطط بعض المنظمين لتنظيم فعاليات حول السفارة الروسية في شارع "أونتر دين ليندن" في وسط برلين.