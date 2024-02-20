أسانح يستأنف ضد حكم تسليمه إلى واشنطن أمام المحكمة العليا في لندن

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن الاستئناف المقدم من جوليان أسانج ضد حكم بشأن تسليمه من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى أن مؤسس "ويكيليكس" مطلوب في الولايات المتحدة بسبب مؤامرة مزعومة للحصول على معلومات تخص الدفاع الوطني والكشف عنها بعد نشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي حكم صدر في كانون الثاني/يناير 2021، قالت قاضية المقاطعة آنذاك فانيسا بارايتسر إنه لا ينبغي إرسال أسانج إلى الولايات المتحدة ، مشيرة إلى خطر حقيقي و "ضغط شديد" يدفع للانتحار ، بينما حكمت ضد الرجل / 52 عاما/ في جميع القضايا الأخرى.

وفي وقت لاحق، قدمت السلطات الأمريكية طعنا ناجحا ضد هذا القرار، مما مهد الطريق لتسليم أسانج.

وسيطلب محامو أسانج، المحتجز في سجن بلمارش في جنوب شرق لندن، الآن من المحكمة العليا في لندن إعطاء الضوء الأخضر للطعن في رفض القاضي الأصلي لأجزاء أخرى من الحكم الصادر في قضيته ضد التسليم.

ومن المقرر الآن أن تبدأ جلسة استماع تستمر يومين اليوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تكون الفرصة الأخيرة لأسانج للحصول على استئناف في محكمة بريطانية.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قالت زوجته ستيلا أسانج إنه إذا لم تنجح محاولة الاستئناف، فإن أسانج سيتقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على أمر بموجب القاعدة 39 لوقف التسليم أثناء نظرها في قضيته.