معرض للحرف التراثية ضمن فعاليات مهرجان مسرح الجنوب

تنظم إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب التابع لمؤسسة "س" للثقافة والإبداع، معرضا للحرف التراثية والبيئية على هامش فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، والمقامة بمحافظة قنا في الفترة من 1 إلى 6 مارس 2024.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس المهرجان، إن المعرض يقام بالتعاون بين مؤسسة "س" للثقافة والإبداع مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ومؤسسة ريدك مصر للتنمية.

وأوضح د. جمال محمد كمال الدين رئيس مؤسسة ريدك مصر للتنمية، أن المعرض يتضمن عددا كبيرا من المشغولات اليدوية والبيئية، والحرف التراثية التي قام بها أبناء محافظة قنا، والذين حصلوا على ورش تدريبية في مجال تصنيع الحرف اليدوية والتراثية؛ بهدف إلقاء الضوء على الحرف الخاصة بمحافظة قنا وتقديمها للضيوف الأجانب والعرب المشاركين في المهرجان.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان مسرح الجنوب تقام برعاية وزارت الثقافة والشباب والرياضة

ومؤسسة "مصر الخير" والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز قفط ومؤسسة "ريدك مصر" للتنمية ودار حابي للنشر وجمعية "أنا المصري" بقنا.