ميلوني تكشف عن حالة البابا الصحية بعد زيارتها له

كشفت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن حالة البابا فرنسيس بعد زيارتها له في المستشفى، حيث يتلقى العلاج جراء اصابته بالتهاب رئوي ثنائي.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أن جورجا ميلوني زارت يوم الأربعاء البابا فرنسيس، الذي يرقد للعلاج في مستشفى جيميللي بالعاصمة روما، إثر اصابته بالتهاب رئوي ثنائي.

وقالت رئاسة الوزراء في مذكرة إن "ميلوني أعربت للبابا عن تمنياتها بالشفاء العاجل، نيابة عن الحكومة والأمة الايطالية بأكملها".

وقالت ميلوني، وفقا للمذكرة: "أنا سعيدة للغاية لأنني وجدته يقظا ومتجاوبا. لقد تمازحنا كما هو الحال دائما. إنه لم يفقد حس الفكاهة الذي يتميز به.

وكانت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي قد أكدت صباح يوم الأربعاء أن "البابا قضى الليل بهدوء"، وهو الذي خضع يوم أمس (الثلاثاء) لفحص التصوير المقطعي للصدر الذي أوصى به الفريق الصحي الفاتيكاني وفريق الأطباء في المستشفى، والذي كشف عن إصابته بالتهاب رئوي ثنائي استدعى علاجا دوائيا إضافيا.