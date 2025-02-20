 ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم - بوابة الشروق
الخميس 20 فبراير 2025 8:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم

الرياض - واس
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 8:02 م | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 8:02 م

- ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسي تنمية العلاقات بين البلدين

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وفي بداية الاتصال قدم الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة ولولي العهد على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما جرى خلال الاتصال الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها في مختلف المجالات.

من جهته، أكد بن سلمان، التزام المملكة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم إيمانًا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك