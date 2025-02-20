حماس عن تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين: حافظنا على حياتهم وقدمنا لهم ما نستطيع

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قالت حركة حماس إن " القسام والمقاومة حرصت في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى والاحتلال لم يراع حياتهم أحياء"، مؤكدة: "حافظنا على حياة أسرى الاحتلال، وقدمنا لهم ما نستطيع وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم".

وأوضحت حماس، في بيان صباح اليوم قبيل مراسم تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر: "جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا".

ونددت حماس بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي تحمل حماس مسئولية قتل الأسرى، قائلة: "المجرم نتنياهو يتباكى على جثامين أسراه في محاولة مكشوفة للتنصل أمام جمهوره من تحمل مسؤولية قتلهم".

وقالت حماس: "إلى عائلات بيباس وليفشتس كنا نفضل عودة أبنائكم أحياء لكن قادتكم اختاروا قتلهم ومعهم 17 ألفا و881 طفلا فلسطينيا".

وأكدت الحركة أن "التبادل الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء ومحاولة استعادتهم بالقوة أو العودة للحرب لن تسفر إلا عن خسائر".