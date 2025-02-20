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على منصة تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى كتائب القسام في خان يونس، عرض مقاتلو حماس أربعة نعوش سوداء وضعت عليها صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبيل عملية تسليم جثث أربعة رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وتضمنت عملية التسليم جثامين رهائن إسرائيليين بينهم جثتي الرضيع كفير بيباس وشقيقه أرييل البالغ من العمر أربع سنوات، وهما أصغر الرهائن الإسرائيليين لدى حماس منذ أكتوبر ٢٠٢٣.

ووقع الصليب الأحمر على وثائق تسلم جثامين المحتجزين الإسرائيليين على المنصة التي اعدتها المقاومة قبل نقل النعوش إلى عربات الدفع الرباعي.

وفي 19 يناير الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.