رئيس الوزراء الباكستاني يشكل لجنة فرعية للإصلاحات في سفارات باكستان بالخارج

شكل نائب رئيس وزراء باكستان إسحاق دار، بتشكيل لجنة فرعية خاصة مكلفة بتحسين أداء سفارات باكستان في الخارج، بناء على توجيهات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأفادت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الخميس، بأنه تم تعيين عضو الجمعية الوطنية (البرلمان) بلال أزهر كياني، كمنسق للجنة الفرعية المكونة من ثمانية أعضاء، وتم إصدار إشعار رسمي بناء على ذلك.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفرعية أول اجتماع لها غدا الجمعة برئاسة كياني، ويضم أعضاؤها أمناء إضافيين من وزارات الداخلية والتجارة والمالية والإعلام والإذاعة.

كما سيكون هناك أمناء إضافيون من وزارة الباكستانيين في الخارج، ووزارة الشؤون الخارجية، كجزء من اللجنة الفرعية، إلى جانب السكرتير المشترك لخلية الإصلاحات المؤسسية في القسم الخاص بمجلس الوزراء.