شهيد في قصف للاحتلال شرق رفح

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي قصفت عددا من المواطنين في بلدة الشوكة، شرق رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.