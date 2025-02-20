 شهيد في قصف للاحتلال شرق رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيد في قصف للاحتلال شرق رفح

وفا
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 3:22 ص | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 3:22 ص

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي قصفت عددا من المواطنين في بلدة الشوكة، شرق رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.


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