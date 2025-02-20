بدء مراسم تسليم 4 جثامين لأسرى إسرائيليين لدى حماس

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في اليوم الـ33 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدأت عناصر تابعة للمقاومة الفلسطينية استعداداتها لتسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين، مقابل الإفراج عن 25 أسيرا فلسطينيا محتجزين لدى إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية وصول الصليب الأحمر صباح اليوم لخان يونس تمهيدا لتسلم جثامين الأسرى.

وقال الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة إنه سيتم اليوم الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.

وحملت حركة حماس في بيان صباح اليوم مسئولية قتل الأسرى على جيش الاحتلال الاسرائيلي قائلة إن "جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا.

وأضافت: "المجرم نتنياهو يتباكى على جثامين أسراه في محاولة مكشوفة للتنصل أمام جمهوره من تحمل مسؤولية قتلهم".

في تصريح صباح اليوم وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس بأنه "سيكون يوما صعبا وحزينا على إسرائيل، إذ سنستعيد خلاله 4 من أسرانا القتلى".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأسرى الأربعة القتلى احتجزوا شرقي خان يونس، في منطقة عمل فيها الجيش 4 أشهر تقريبا.