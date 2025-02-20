ترامب يدعم إعادة واشنطن العاصمة إلى الإدارة الاتحادية المباشرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دعمه للجهود التشريعية في الكونجرس للسيطرة الاتحادية على العاصمة الوطنية، قائلا إنه يؤيد إعادة مقاطعة كولومبيا إلى الإدارة الاتحادية المباشرة.

وتحدث ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، معبرا عن استيائه من مستوى الجريمة والتشرد في العاصمة، قائلا: "أعتقد أننا يجب أن نسيطر على واشنطن دي سي ونجعلها آمنة... أعتقد أنه ينبغي علينا إدارة مقاطعة كولومبيا".

وبموجب سلطة "الحكم الذاتي" للمدينة، يقوم الكونجرس بالفعل بمراجعة جميع قوانين العاصمة، ولديه صلاحية إلغائها تماما. وسعى بعض الجمهوريين في الكونجرس إلى اتخاذ خطوات أبعد، مما قد يؤدي إلى تقليص الحكم الذاتي المحدود للمدينة وإعادتها إلى السيطرة الاتحادية المباشرة، كما كان الحال عند تأسيسها.

وقال ترامب إنه يحب شخصيا عمدة واشنطن دي سي، موريل باوزر، لكنه انتقد أسلوب إدارتها للمدينة.

وأضاف: "إنهم لا يقومون بالعمل المطلوب. هناك الكثير من الجريمة، والكثير من الخيام المنتشرة على المروج... هذه المروج الرائعة".

وأشار إلى أنه لا يمكنه السماح بمشاهد التشرد عندما يستقبل قادة أجانب في واشنطن، قائلا: "لا يمكنك السماح بحدوث ذلك. لا يمكنك أن ترى الخيام في كل هذه الساحات والمروج الرائعة التي كانت في السابق مذهلة".