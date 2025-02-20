تجري في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم مراسم قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في العاصمة القطرية – الدوحة-، حيث يشارك الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا، الكثير من الإثارة والندية، لاسيما بعد تأهل 6 فرق سبق لها حمل كأس البطولة، لدور الثمانية.

وتأهل إلى دور ربع النهائي في دوري الأبطال كلاً من : عن المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر، وعن المجموعة الثانية: الجيش الملكي - صن داونز الجنوب إفريقي، ومن المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي، ومن المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز.

بينما تأهل من الكونفدرالية كل من: المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – شباب قسنطينة الجزائري، وفي المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - ستيلنبوش الجنوب إفريقي، وعن المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواي، وعن المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري.

كما ستعرف الأندية منافسيها المحتملين في نصف النهائي من خلال إجراء قرعة تلك المرحلة أيضًا.

وقبل إجراء القرعة، من المقرر أن يتم توزيع الأندية المتأهلة لدور الثمانية على مستويين، حيث يضم المستوى الأول الأندية الحاصلة على المركز الأول في مجموعاتها بالدور الأول، بينما سيتواجد في المستوى الثاني، الفرق التي نالت الوصافة.

ويلتقي كل فريق من المستوى الأول مع أحد أندية المستوى الثاني، فيما تنص لائحة البطولة على ألا يلتقي في دور الثمانية أي فريقين صعدا للأدوار الإقصائية من ذات المجموعة، وهو ما قد ينذر بالعديد من المواجهات الساخنة المحتملة.

وأعلن موقع الاتحاد الافريقي مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام مباريات الدور ربع النهائي، ذهابا: أحد أيام (1 - 2 - 3) أبريل، وإيابا: أحد أيام (8 - 9 - 10) أبريل.

بينما تقام مباريات نصف النهائي ، ذهابا: أحد أيام (18 - 19 - 20) أبريل، إياب: أحد أيام (25 - 26 - 27) أبريل، بينما يقام نهائي الكونفدرالية: ذهابا يوم 17 مايو.. إيابا يوم 25 مايو، ونهائي دوري الأبطال: 24 مايو.. إيابا يوم 1 يونيو.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يحمل الزمالك لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.