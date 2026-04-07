7183 مصابا في إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إصابة 7183 منذ بدء الحرب على إيران، بينهم 133 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "منذ بدء عملية زئير الأسد (الحرب الحالية على إيران)، وحتى الساعة السابعة صباحًا من الثلاثاء، تم إجلاء 7 آلاف و183 شخصًا إلى المستشفيات".

وأوضحت أن من بينهم "118 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا، بينهم اثنان بحالة حرجة، و14 بحالة خطيرة، و27 بحالة متوسطة، و74 بحالة طفيفة وحالة هلع واحدة".

وأضافت أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إدخال 133 مصابا إلى المستشفيات، منهم 5 في حالة متوسطة و127 حالة طفيفة و1 حالة هلع.

ويقول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن 29 إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب، فيما أُعلن، الاثنين، عن مقتل 4 في حيفا ما يرفع العدد إلى 33.

ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني والقصف الذي يقوم به "حزب الله"، حيث لا تتوفر تقارير مستقلة بشأن حجم الضحايا والأضرار التي تخلفها الهجمات الصاروخية عليها.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.

كما يطلق "حزب الله"، حليف إيران، صواريخ ومسيرات على إسرائيل، ردا على عدوان موسع تشنه على لبنان منذ 2 مارس الماضي.