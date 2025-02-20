ملك الأردن يبحث أبرز مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أبرز مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة عضو لجنة الشئون الخارجية النائب داريل عيسى.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، حذر الملك، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود.

وجدد التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.