بدء حملة ضد فلول النظام وتجار المخدرات في جنوبي سوريا

أطلقت إدارة الأمن العام في سوريا، اليوم الخميس، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع وتجار المخدرات في ريف درعا الشمالي جنوبي البلاد.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) ، "أطلقت إدارة الأمن في درعا حملة تستهدف فلول النظام البائد وتجار المخدرات والأسلحة، إضافة لسحب السلاح المنتشر في بلدتي الحارة ونمر شمالي درعا".

بدوره، أشار تلفزيون سوريا إلى أن الحملة تأتي استكمالاً للحملات التي تنفذها في عموم المحافظات السورية ، لافتا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات عثرت يوم الخميس الماضي على كمية من الحبوب المخدرة في مستودع في ريف درعا الشرقي.

وكثّفت إدارة الأمن العام ، عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، عملياتها ضد تجار السلاح والمخدرات، بهدف محاربة تعاطي تلك المواد وتهريبها وتجفيف منابعها.

وأسفرت تلك الجهود، خلال شهر يناير الماضي ، عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات ومصانعها، إلى جانب القبض على العديد من المتعاطين ومروّجي وتجار الحشيش والمخدرات، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية السورية.