غانا تبحث مع أسواق المال مدة الإصدار القادم من سنداتها

قال وزير المالية الغاني "كين أوفوري آتا"، إن غانا التي باعت خلال الأسبوع الحالي سندات بقيمة 3 مليارات دولار، تبحث مع أسواق المال حاليًا مدة الإصدار القادم من سنداتها.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن "آتا" قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن بلاده وهي ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، باعت خلال الأسبوع الماضي ثلاث فئات من السندات مدتها سبع سنوات و12 سنة و31 سنة.

وقال ردًا على سؤال عما إذا كانت بلاده مازالت تدرس فكرة إصدار سندات مدتها 100 سنة: "لا اعتقد أن هناك أي شيء مستبعد ... الأسواق قالت لنا إنها تشعر بارتياح مع السندات فئة 31 سنة، ونحن نبحث معا الآن ما إذا كانت مهتمة بوجود سندات أطول مدى. سنتخذ هذا القرار على أساس موقف السوق وقد يكون الخيار إصدار سندات مدتها 50 سنة".