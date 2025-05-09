أدان السفير الباكستاني في القاهرة، عامر شوكت، «الهجوم الغاشم» الذي أودى بحياة 26 سائحا بمنطقة باهالجام في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، معربا عن عزاء بلاده للأسر.

وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» إلى أن تداعيات الهجوم كانت واضحة على باكستان، مضيفا أن الهند شنت هجمات صاروخية على بعض الأماكن في باكستان والجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير

وأضاف أن بلاده تدين هذا العمل العدواني الذي أودى بحياة المدنيين، مشددا أن باكستان لا تقبل هذا التصعيد الذي لا يؤثر على المنطقة لكن على العالم برمته.

وأكد أن «باكستان دولة مسلمة لا تقبل العدوان على أي بلد ولا تقم بأي عدوان على أي من البلاد ولا تريد التصعيد»، موضحا أنها قدمت وعرضت الكثير من الحلول، من بينها إجراء تحقيق نزيه لتفادي التصعيد؛ ولكن الهند تغض الطرف عن الدعوات الدولية.

وشدد أن لباكستان الحق بموجب المادة 55 بالدفاع عن النفس من ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن نفسها، لافتا أن الجيش الباكستاني «أسقط الكثير من المسيرات من صنع إسرائيلي أطلقت من الهند داخل باكستان».

وأكد أن التصعيد الهندي «غير مقبول»، مشيرا إلى أن باكستان أكدت أنها لم ترتكب هجمات باهالجام والهند لم تقدم براهين على عكس ذلك.

وتصاعدت حدة التوترات بين الهند وباكستان بعد أن شنت الهند ضربات عسكرية دامية على باكستان ومنطقة كشمير الخاضعة لإدارتها.

وردت باكستان، الخميس؛ بشن هجمات صاروخية في جامو وكشمير، وهجمات بطائرات مسيرة في أجزاء أخرى من الهند، بما في ذلك جيسالمير في راجستان.

وقالت وزارة الدفاع الهندية :«استُهدفت مراكز عسكرية في جامو، وباثانكوت، وأودهامبور بطائرات بدون طيار وصواريخ باكستانية الصنع على طول الحدود الدولية في جامو وكشمير، ولم تُبلغ عن أي إصابات أو خسائر مادية»، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الهندية اعترضت جميع الصواريخ بنجاح.