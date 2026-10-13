سلطنة عُمان واليونان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

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عقدت اليوم الإثنين بمسقط الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية سلطنة عُمان واليونان.

وتم خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والتأكيد على حرص الجانبين مواصلة تطوير التعاون في مجالات السياحة والنقل البحري والثقافة ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وترأس الجانب العُماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب اليوناني ألكسندرا بابادوبولو نائبة وزير خارجية اليونان.

وحضر الجلسة كاترينا فارفايجو سفيرة اليونان لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين لكلا الجانبين.