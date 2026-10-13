 فرنسا تتأهب ليوم آخر من الاحتجاج رغم التراجع الطفيف في مظاهرات المدارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تتأهب ليوم آخر من الاحتجاج رغم التراجع الطفيف في مظاهرات المدارس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 3:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 3:42 ص

  تتأهب فرنسا ليوم آخر من الاحتجاج اليوم الثلاثاء، في وقت تسجل فيه الاحتجاجات المدرسية التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين تراجعاً طفيفاً.

ودعت نقابات المعلمين إلى إضراب وحثت الأعضاء على الانضمام إلى الاحتجاجات المدرسية، بينما يعتزم التلاميذ تنظيم مسيرة تجاه مكتب رئيس الوزراء، بالتزامن مع انطلاق مناقشات الموازنة المرتقبة.

وأعلنت وزارة التعليم أن 5ر96% من المدارس الثانوية فتحت أبوابها اليوم  ، في حين جرى إغلاق 130 مدرسة فقط بسبب الاحتجاجات المستمرة.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الإغلاق والاحتجاجات في المدارس أثرت على 27 منطقة، بينما خلت 74 منطقة من أي تحركات من هذا القبيل.


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