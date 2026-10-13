ألمانيا تتجاوز مشاكل فنية في مشروع رقمنة الاتصالات بالقوات البرية

أعلنت شركات صناعية في ألمانيا ووزارة الدفاع الألمانية أن عملية التحول إلى تقنية الاتصالات اللاسلكية الرقمية في صفوف القوات البرية الألمانية تمضي قدماً بعد تجاوز مشاكل تقنية.

وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مساء اليوم الاثنين عقب إجراء اختبارات ميدانية في ظل ظروف واقعية وعقد اجتماع مع ممثلي الشركات الصناعية المشاركة في المشروع ببرلين، قائلاً إن "النظام يعمل".

وكان بيستوريوس قد أقر في العام الماضي، في أعقاب إجراء اختبارات، بوجود مشاكل في عملية التحول إلى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية الرقمية؛ حيث أُشير آنذاك إلى وجود أخطاء في البرمجيات، وطول وقت نقل البيانات، فضلاً عن وجود مشاكل في توافق مكونات برمجية مختلفة. كما وُصفت اختبارات مدى الإرسال بأنها غير مرضية.

ويتعلق الأمر بمشروع التسليح الضخم البالغ تكلفتة مليارات اليوروهات والمعروف بـ "رقمنة العمليات البرية". ووفقاً لبيانات الوزارة، لا يقتصر الهدف على استبدال الأجهزة اللاسلكية القديمة فحسب، بل يتعداه إلى إرساء نظام قيادة ومعلومات رقمي متكامل وشامل للقوات البرية. وتتمثل الغاية في ربط الجنود والمركبات ومراكز العمليات ببعضها شبكياً، بحيث يتيح ذلك تبادل خرائط الميدان، وبيانات المواقع، والأوامر العسكرية في الوقت الفعلي.

وكان من المخطط تجهيز الفرقة الأولى بالتقنية الجديدة بحلول نهاية عام 2027، وتزويد نحو عشرة آلاف مركبة بالنظام الجديد بحلول ذلك التاريخ. وقال بيستوريوس إنه تلقى تأكيدات واضحة من جميع المسؤولين عن المشروع بأن العمل يسير على أفضل وجه. وأضاف: "لا تزال الصناعة تؤكد التزامها بتجهيز الفرقة التي كان مقررًا تأهيلها في عام 2025 بتقنية رقمنة العمليات البرية بحلول عام 2027".

وكانت ألمانيا تعهدت لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتوفير لواء عسكري جاهز للقتال بحلول عام 2025، ولهذا الغرض جرى إعادة هيكلة فرقة الدبابات العاشرة.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لشركة التسليح "كيه إن دي إس" في ألمانيا، فلوريان هوهنفارتر، أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد لتجهيز اللواء بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

وحسب تصريحات المفتش العام (رئيس أركان) للجيش الألماني، كارستن بروير، يجري اختبار النظام حالياً على دبابات "ليوبارد" و"بوما" ومدرعات "ماردر"، حيث أشاد بعدة جوانب من بينها عملية نقل البيانات، ومدى الإرسال الواسع، وجودة الصوت.