النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية

صرحت نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بتسليم جثة شاب يدعى "أدهم.ال.ب.ال" 20 عامًا، لمواراته الثرى؛ بعد أن لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة الملاحة المجاورة لفرع شركة مياه الشرب.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث الجنائية، ومدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثة لبيان أسباب الوفاة، وسؤال أسرة الشاب، وشهود العيان حول ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانِ الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بغرق شاب في مياه ترعة خلف مقابر أبيس الأولى، بنطاق دائرة القسم.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، إلى موقع البلاغ، تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

وقال المهندس إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير في الإسكندرية لـ"الشروق": إنه فور العلم بالحادث جرى توجيه نداء للدفع بعدد من الغواصين، رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان، والذي تم انتشاله.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.