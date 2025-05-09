الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، الجمعة، استهداف مطار "بن جوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي، بالإضافة لهدف حيوي في يافا بطائرة بدون طيار درون، فيما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب سترد على الهجوم "في الوقت الذي نراه ضرورياً".

وقال الحوثيون في بيان إن منظومات الدفاع الجوي فشلت في اعتراض الصاروخ، وهرع الإسرائيليون إلى الملاجئ، وتوقفت حركة المطار لمدة حوالي ساعة.

وأضافت الجماعة أن طائرة مسيرة تابعة لها استهدفت "هدفاً حيوياً" لإسرائيل في تل أبيب.

وكرر الحوثيون تحذيرهم للشركات التي لم توقف رحلاتها إلى إسرائيل بعد بإيقافها سريعاً كما فعلت شركات أخرى، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أن إسرائيل سترد على الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران على بلاده.

وأضاف في بيان: "يستمر الحوثيون في إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل، مثلما تعهدنا فإننا سنرد بقوة في اليمن، وفي أي مكان آخر إذا استدعى الأمر".