مصطفى بكري ينتقد تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة دي حاسة بالغلابة؟

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان.

وأعرب خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، عن قلقه من تداعياته المحتملة على المواطنين ذوي الدخل المحدود، قائلا: «يا ترى الحكومة دي حاسة بالغلابة؟ حاسة إن الناس تعبانة وروحها بتطلع من الأزمات المتتالية اللي عايشاها؟ ومع ذلك الناس صابرة ومستعدة تصبر؛ لكن إلا البيت والسكن، إلا المنزل».

وتابع حديثه: «أنت بتحاول تشرد الناس لمصلحة ولحساب مين؟ إذا كان حكم المحكمة الدستورية لم يقل بهذا؛ فلماذا تخلقون أزمة مجتمعية، أنا معرفش مين اللي كتب القانون ده وحطنا في هذا المأزق وزايد على حكمة المحكمة، أنتم عايزين البلد تروح فين، اوعوا تراهنوا على صبر الناس الناس ساكتة؛ لأن الرئيس منحها الأمل لكن أنتم بهذا القانون تطفئون شعاع الأمل».

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة بأن «المصريين يستحقون وسام الصبر والصمود»، متسائلا: «ألم تسمعوا هذا الكلام؟»، مؤكدا أن «الشعب المصري تحمل الكثير من أجل هذا الوطن، ولثقته في قيادته السياسية التي تعمل ليل نهار، ولكي لا يصبح مصيره كمصير آخرين، ولإدراكه خطورة الفوضى؛ لكنكم اليوم تضعون الناس أمام حائط سد إما نكون أو لا نكون؛ لازم نراجع أنفسنا ونشعر بالبلد والناس».

واستعرض أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالإيجار القديم، موضحا أن المحكمة قضت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من الأبناء وألغت توريث العقود عام 2002 وأكدت حكمها في نوفمبر 2011.

وأشار إلى أن حكم 9 نوفمبر الماضي؛ يؤكد نفس المبدأ «الامتداد لجيل واحد وإلغاء ثبات الإيجار، وإعطاء مجلس النواب مهلة لزيادة الإيجار قبل نهاية الفصل التشريعي».

وعلق على مشروع قانون الحكومة بشأن قيمة الإيجارات قائلا: «الحكومة وضعت الأسعار من دماغها وقالت إن هذا هو الحد الأدنى، يا عم استنوا وانظروا إلى أحوال الناس، أنا متعاطف مع حق الملاك في الحصول على أجرة مناسبة؛ لكن ماذا عن أصحاب المعاشات والناس التعبانة واللي مش لاقية».

وشدد على ضرورة إيجاد حلول لأجرة معقولة للمالك، مضيفا: ««لا يعقل أن يكون إيجار شقة في الزمالك ستة جنيهات، يجب ألا يكون هناك شطط ولا استغلال لحاجة المستأجر، ولا أن يظلم المالك بحرمانه من إيجار مناسب».