أستراليا تعتزم استدعاء السفير التركي بسبب تصريحات لأردوغان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيستدعي السفير التركي لدى بلاده بسبب "تصريحات مسيئة" من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية هجوم نيوزيلندا.

كان أردوغان قال إن الأسترالي منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية يوم الجمعة الماضي يستهدف تركيا، وحذر الأستراليين "المعاديين للإسلام" من أنهم إذا زاروا تركيا "سيعودون في توابيت كما تم مع أجدادهم" في معركة جاليبولي (جناق قلعة)، حسبما ذكرت صحيفة "ذا أستراليان".

وقال موريسون لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي): "أرى أن هذا التعليق مسيء للغاية وسأدعو السفير التركي لمقابلتي لبحث هذه القضايا".