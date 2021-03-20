الأردن يسجل 87 وفاة و 5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 87 وفاة و 5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5788 والإصابات إلى 526 ألفا و666.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 94 ألفا و 124 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 398 حالة، فيما غادرت 190 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 6302 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 426 ألفا و 754 حالة.

وأضاف الموجز أن 27 ألفا و 692 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5 ملايين و 431 ألفا و 286 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 8ر18 بالمئة.