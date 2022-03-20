هناء حصان تفوز بجائزة الأم المثالية في الغربية

فازت هناء محمد عبد العزيز بسيوني حصان من مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بلقب الأم المثالية بمحافظة الغربية على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ من العمر 55 سنة، وأرملة منذ 7 سنوات وحاصلة على مؤهل ثانوية عامة ولديها ثلاثة أبناء، وهي كريمة قارئ الإذاعة والتليفزيون الراحل الشهير الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

وقالت الأم المثالية إنها تحتاج حاليا إلى إجراء عملية جراحية لتغيير المفصل ومازال عطاؤها مستمرا رغم مرضها، وتسعى لإشهار جمعية أهلية لخدمة الفقراء، وأنها بدأت قصة كفاح منذ بداية زواجها حتى لم يوفق الزوج في أي عمل حر، مما أدى إلى تراكم الديون فقامت ببيع ذهبها لمساعدته ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، مما اضطر الزوج للعمل بالخارج.

وأضافت: "لم يوفق زوجي وعاد، واستعنت بأقاربي لتربية وتعليم أبنائي، وبعد افتتاح مشروع أسماك أصيب زوجها بحروق وبدأت في رحلة علاجه والتي استمرت نحو 14 عاما وبتر في القدم والأصابع حتى توفاه الله، وبالرغم من تراكم الديون لم تترك تعليم أبنائها.

وأشارت إلى أنها فقدت 6 من أشقائها، ولديها 3 بنات ريماس توفت بعد زواجها بـ٦ أشهر، وروناء تربية نوعية، ورضوي صيدلانية، وأنها تعيش ببركة والدها الراحل الشيخ محمد عبد العزيز حصان القارئ الشهير، وتشكر الدولة ووزارة التضامن على اختيارها وتكريمها كأما مثالية.