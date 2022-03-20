ستولتنبرج: حلف الناتو يزيد من دعمه العسكري لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، إن الحلف يكثف من مساعداته لأوكرانيا، مضيفا أن ذلك يشمل المجالات العسكرية والإنسانية والمالية.



وقال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية إن "حلفاء الناتو يكثفون دعمهم لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال إمدادات الأسلحة والمساعدات الإنسانية، وكذلك من خلال مساعدات بمليارات الدولارات لاقتصادها".



وأضاف أنه فضلا عن ذلك، فإن الدول الأعضاء في الحلف تفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا تهدف إلى إجبار موسكو "على دفع ثمن حرب غير مبررة وعبثية تماما ضد أوكرانيا".



وبخصوص إمكانية فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، شدد ستولتنبرج على ضرورة "تجنب التصعيد في هذا الصراع ومنع حرب بين الحلف وروسيا"، في إشارة إلى رفض فكرة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.