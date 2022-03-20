محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات القومية بمدينة الزينية

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية بمحور شمال الأقصر، الذي يهدف إلى فتح محاور مرورية جديدة بالمحافظة، وخدمة القطاع السياحي وربط شرق النيل بغربه.

وتابع ألهم، خلال الجولة أعمال تنفيذ كوبري يسى الجاري تنفيذه ضمن أعمال المحور الذي سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي، مارًا بالطريقين الزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، موجها بتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية المشتركة في تنفيذ أعمال المحور وإزالة أي معوقات أولا بأول والالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للمشروع.

والتقى ألهن بعدد من مواطني مدينة الزينية واستمع إلى مجموعة من المطالب الخاصة بهم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والصحة، حيث أكد المحافظ أن الدولة عازمة على الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية في كل ربوع القرى والريف المصري.

كما وجه محافظ الأقصر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طاهر إسماعيل، ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد شفيق، باستمرار تشغيل مركزي طب أسرة العشي والزينية قبلي حتى الساعة الثامنة مساءً لتقديم الخدمة الصحية لأهالي المنطقة.

واستمع المحافظ، إلى شرح من المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، عن موقف مشروعات الصرف الصحي بمدينة الزينية، حيث أوضحت أنه جاري تنفيذ أعمال الصرف الصحي بمناطق ونجوع جاد الكريم والحمادين والشاعر لتوصيل الخدمة إلى عدد 27500 مستفيد.

كما توجه محافظ الأقصر لتفقد بدء أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بنجع الجالس بمدينة الأقصر والذي يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي إلى عدد 2500 مستفيد بالمنطقة ، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمنطقة الذين توجهوا بالشكر لجهود الدولة في إنهاء مشكلتهم الخاصة بعدم وصول الصرف الصحي إلى منطقتهم.