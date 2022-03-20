محافظ الشرقية يفتتح معرض السلع الاستهلاكية لمكافحة الغلاء في فاقوس

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، معرض السلع الاستهلاكية في مدينة فاقوس، الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين وكبار تجار الجملة تحت شعار في حب مصر، مؤكدًا على أن المعرض يأتي تنفيذًا لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وجشع التجار وبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأحد، أن المحافظة حريصة على التصدي لموجة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

واشتملت معروضات المعرض على السلع الغذائية الأساسية من الأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والعسل والعصائر والياميش والبلح والتمور ومنتجات الألبان وغيرها من مستلزمات شهر رمضان، فيما أكد محافظ الشرقية على ضرورة تزويد المعرض باللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة.