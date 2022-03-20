إيطاليا تعتزم فرض ضريبة على بعض الشركات تصل إلى 10%

تعتزم إيطاليا فرض ضريبة أرباح غير متوقعة بنسبة 10% على بعض شركات الطاقة لتمويل حزمة من الإجراءات بقيمة 4ر4 مليار يورو (9ر4 مليار دولار) لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع الأسعار.

وسيتم احتساب الضريبة على الزيادة في الأرباح التي سجلتها شركات الطاقة بين تشرين أول/أكتوبر 2021 وآذار/مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وستواجه الشركات التي تسجل زيادة قدرها 5 ملايين يورو أو أكثر ضريبة بنسبة 10%، وفقا لمسودة المرسوم التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيسمح الدخل الناتج عن الضريبة للحكومة بتمويل الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها يوم الجمعة دون زيادة عجز ميزانية البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي لعرض الخطة: "الجزء الأكبر من الإجراءات الجديدة لن يتم تمويله من ميزانية الدولة ، ولكن من قبل شركات الطاقة".

وتستورد إيطاليا حوالي 4% من إجمالي استهلاكها للغاز من روسيا ، وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية الأخرى ، تكافح إيطاليا مع ارتفاع تكاليف الطاقة بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قفزة جديدة في أسعار الغاز. وخصصت روما بالفعل أكثر من 16 مليار يورو لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الماضي.