دياب أخ غير شقيق لعمرو سعد في مسلسل توبة



قال الفنان دياب، إنه يجسد في مسلسل "توبة"، شخصية "إبراهيم الدباح"، الأخ غير الشقيق لعمرو سعد الذي يجسد شخصية "توبة"، مشيرا إلى أنه يمتلك مشاعر قاسية ومتحجرة تجاه شقيقه، ولديه كثير من الأحقاد والمبررات التي تدفعه لأن يتصرف بصورة غير متوقعة.

مُسلسل "توبة" من المقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضان المقبل، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين..، ومن إخراج أحمد صالح وتأليف ورشة من المؤلفين الشباب، وتدور الأحداث في منطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش "توبة" الهارب من ماضيه المجهول وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارده، لينغص عليه صفو حياته.