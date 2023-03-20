شركة أمازون تخطط لتسريح 9 آلاف موظف

تعتزم شركة «أمازون» تسريح 9 آلاف موظف، خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مساعيها لتقليص التكاليف والتعامل مع تباطؤ الطلب، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام أمريكية، مساء الاثنين.



وبدأت الشركة، التي تتخذ من سياتل مقرا لها، تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر الماضي، وأخبر مصدر وكالة «رويترز» حينها، أن «أمازون» تستهدف تخفيض عشرة آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة.



وتتأهب «أمازون»، التي تعد ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، لنمو محتمل بوتيرة أبطأ.



ويأتي هذا فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.



وتمثل التخفيضات الإضافية للوظائف في «أمازون» تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة، التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه؛ لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.



وقلصت شركات تكنولوجيا، مثل «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت كورب»، آلاف الوظائف تأهبا لركود.



والأسبوع الماضي، أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms)، مالكة «فيسبوك»، عن خطة لتسريح نحو 10 آلاف موظف، وإلغاء نحو 5 آلاف وظيفة شاغرة إضافية، في ثاني جولة كبرى لخفض الوظائف في ستة أشهر.



وشرعت الشركة في تنفيذ خططها لما أسمته «عام الكفاءة»، لتحسين أدائها المالي وتحقيق أهداف بعيدة المدى.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن الشركة تعمل في إطار هذه الجهود على إعادة تنظيم إدارتها، وإلغاء المشاريع التي ليست لها أولوية، فضلاً عن إبطاء عمليات التوظيف.