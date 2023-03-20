الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات عنصرية لوزير إسرائيلي بحق الفلسطينيين

أدنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تصريحات "استعمارية وعنصرية" صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش بحق الفلسطينيين.

وصرح سموترتيش ، خلال زيارته إلى فرنسا، بأنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال سموتريتش إنه "لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيون، لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، على المرء أن يقول الحقيقة دون الانصياع لأكاذيب وتحريفات التاريخ، ودون الخضوع لنفاق حركة المقاطعة والمنظمات الموالية للفلسطينيين".

وعقبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بأن هذه المواقف "تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال أذرعها المختلفة، وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد شعبنا".

ورأت الوزارة أن مثل هذه التصريحات "دعوات إسرائيلية رسمية تصدر عن مسؤولين في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي لخلق الفوضى واستمرار دوامة العنف بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة".