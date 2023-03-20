غرق 9 أشخاص في انقلاب قارب لمهاجرين غير شرعيين شرقي الجزائر

أفاد تقرير إخباري، اليوم الاثنين، بغرق 9 أشخاص وفقدان 4 آخرين؛ إثر انقلاب قارب كان على متنه 15 شخصا بعرض البحر شرقي الجزائر.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية على موقعها الإلكتروني، أنه جرى نقل 6 من جثث الغرقى إلى مصلحة حفظ الجثث التابعة لمستشفى "عبد القادر نطور" بمدينة القل شرقي الجزائر، وثلاثة آخرين نقلوا إلى مستشفى بلدة تمالوس بولاية سكيكدة الجزائرية.

كما كشفت عن أن رجلا وامرأة من ولاية ڤالمة المجاورة، تم إنقاذهما وقُدمت لهما الإسعافات من قبل مصلحة الاستعجالات لمستشفى القل، إلى جانب إحصاء 4 مفقودين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن الضحايا كانوا يعتزمون العبور للضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بطريقة غير شرعية، وكانوا قد انطلقوا ليلة أمس من شاطئ وادي بيبي ببلدة تمالوس غرب ولاية سكيكدة.