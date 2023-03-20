إصابة 18 عاملا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، جنوب كمين الصفا، انقلاب سيارة ربع نقل أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة مما تسبب في إصابة 18 عاملا.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8146 ن د ج، ربع نقل، بالوصلة التي تربط الطريقين الصحراوي الشرقي القديم بالجيش، في جنوب كمين الصفا بمركز المنيا.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية، وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 18 عاملا، وجميعهم يقيمون في قريتي الحوارتة ونزلة عبيد التابعتين للوحدة المحلية بنزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.



ونُقل المصابون إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.



وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.