الوفد الحكومي اليمني: صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين تشمل 4 صحفيين وقادة عسكريين

أكد الوفد اليمني التابع للحكومة الشرعية المفاوض في ملف المعتقلين والأسرى، اليوم الإثنين، أن صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين، تشمل أربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام، وعددا من القادة العسكريين.

وقال ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، في تغريدة عبر حسابه بموقع " تويتر"، "إن جولة المفاوضات في ملف الأسرى التي اختتمت اليوم في برن بسويسرا تشمل أكثر من 880 أسيرا ومختطفا، مشيرا إلى أنها جزء ومرحلة أولى يتبعها مراحل وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل.

وأعلن الحوثيون التوصل لاتفاق مع الوفد الحكومي على تنفيذ صفقة تشمل 706 من أسراهم، مقابل 181 من أسرى الحكومة والتحالف .

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد المفاوض للحوثيين لشئون الأسرى، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الصفقة ستنفذ "بعد ثلاثة أسابيع على أن يتم عقد جولة إخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.

وأكد محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، على حسابه بموقع "تويتر"، "أن من بين الأسرى نساء ومدنيون و15 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين وآخرين".

وأوضح أن ذلك يأتي بناء على اتفاق السويد وبعد جولات عديدة من المفاوضات لمعالجة ملف الأسرى.

ورعت الأمم المتحدة جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا بهدف التوصل لاتفاق للإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين المدنيين وأسرى الحرب.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، أعلن قبل نحو 10 أيام بدء مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين في سويسرا، لتبادل الأسرى من الجانبين.

ويوجد آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الطرفين، بعضهم تم احتجازه بداية الحرب في البلاد قبل نحو تسع سنوات.