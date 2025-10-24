إسرائيل تستعد لاستلام جثتي أسيرين من حماس الليلة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تستعد لاحتمال تسليم حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، جثتي أسيرين إسرائيليين عبر الصليب الأحمر.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تواصل ممارسة ضغوط على الوسطاء وعلى حماس لتسريع عملية تسليم الجثث، بينما تتوقع تل أبيب أن يشهد نهاية الأسبوع تطورا في هذا الملف، وربما خلال الساعات القريبة.

وبحسب المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل، فإن لدى حماس القدرة على تحديد مواقع ما لا يقل عن 10 جثث أخرى داخل قطاع غزة دون الحاجة لأي مساعدة دولية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت "كان" أن آخر عملية تسليم جثث تمت في منتصف الأسبوع، عندما سلّمت حماس جثتي الأسيرين من كيبوتس "نير عوز" أريه زلمانوفيتش، أحد مؤسسي الكيبوتس الذي قُتل بعد نحو شهر من أسره، وتامير إدر، أحد أفراد وحدة الطوارئ الذي قُتل خلال معارك السابع من أكتوبر.

كما نقلت القناة عن مسئولين في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" قولهم إن لدى حماس القدرة على إعادة ما لا يقل عن عشرة من أصل 13 جثة لإسرائيليين ما زالوا في غزة.

وقدّم قادة الاستخبارات هذا التقدير لنائب الرئيس الأمريكي جي.دي. فانس خلال لقائه بهم أمس في تل أبيب.

وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان أيال زامير، ومسؤولو الاستخبارات عرضوا على فانس تقييمًا محدثًا للأوضاع في غزة، بما يشمل ملف الجثث وجهود حماس لإعادة بناء سيطرتها على القطاع خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب التقرير، طالبت إسرائيل بعدم المضي في تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب قبل أن تفي حماس بالتزاماتها، في حين تواصل واشنطن الضغط على القيادة الإسرائيلية لعدم تعطيل الخطة والمضي في عملية إعادة إعمار القطاع وتنفيذ المبادرة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن نائب الرئيس الأمريكي أنهى زيارته لإسرائيل أمس، قبل أن يصل اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في زيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات متواصلة لمسؤولين أمريكيين، بينهم مورجان أورتاجوس نائبة المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، والمتوقعة في تل أبيب الأحد المقبل.

ونقلت "كان" عن مسئول أمريكي قوله إن على إسرائيل "التوقف عن اتخاذ خطوات قد تهدد الاتفاق وفرصة تحقيق اختراق إقليمي"، في إشارة إلى قانون ضم الضفة الغربية الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية مؤخرًا.