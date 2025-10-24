وزارة الصحة الإماراتية: أكثر من 3 عقود بدون تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال

أكد حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن بلاده لم تسجل أي حالة إصابة بشلل الأطفال منذ أكثر من 3 عقود، عازيا هذا الإنجاز إلى نجاح جهود الوزارة وشركائها في تطبيق نظام ترصد وبائي فعّال وتحقيق نسب تغطية مرتفعة بالتطعيمات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الجمعة.

يأتي ذلك خلال ندوة علمية نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، الذي يحل في 24 أكتوبر من كل عام، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الصحية في الدولة، بهدف تعزيز الوعي وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في المراقبة الوبائية.

وحظيت جهود الدولة بدعم المبادرات الصحية العالمية بإشادة واسعة من المشاركين في الندوة، الذين ثمنوا الدور الريادي لرئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان في دعم مبادرات الصحة العالمية ومكافحة الأمراض المعدية.

وبيّن الرند أن توجهات الدولة ترتكز على نهج وقائي واستباقي، يشمل تعزيز التحصين الشامل وفق البرنامج الوطني، وتطوير نظام ترصد دقيق للاستجابة السريعة.

وتناولت الندوة الوضع العالمي الراهن لشلل الأطفال والبرنامج الوطني لمكافحته والكشف السريري لحالات الشلل الرخو الحاد، ومناقشة سبل تعزيز نظام المراقبة الصحية.