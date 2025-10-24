أطباء السودان: وفاة 3 أطفال يوميا جراء سوء التغذية والأمراض في الفاشر

أعلنت شبكة أطباء السودان، الجمعة، تسجيل 3 وفيات على الأقل بين الأطفال يوميًا بسبب سوء التغذية والأمراض في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وقالت الشبكة الطبية المستقلة في بيان: "لأكثر من شهر، يشهد الوضع الإنساني في مدينة الفاشر تدهورًا مريعًا، حيث تزايدت حالات الوفيات بين الأطفال بسبب النقص الحاد في الغذاء وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية، في ظل غياب أي بوادر لفتح مسار إنساني يمكن أن ينقذ آلاف الأطفال".

وأضاف البيان: "الشبكة تتابع بقلق بالغ الأوضاع المأساوية من خلال فرقها الميدانية في الفاشر، وتؤكد للمجتمع الدولي أن الوضع الإنساني تجاوز حدود الإدراك نتيجة الأزمة الغذائية والدوائية الخانقة الناجمة عن الحصار المستمر".

وتابع البيان: "في كل يوم يمضي، نفقد 3 أطفال على الأقل بسبب سوء التغذية والأمراض وشُح الإمكانيات الصحية والإنسانية".

وكانت 4 وكالات أممية، وهي الهجرة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، قد أفادت الخميس بأن 260 ألف مدني، بينهم 130 طفلًا، محاصرون في الفاشر ومقطوعون عن الغذاء والماء والرعاية الصحية.

كما ذكرت لجان مقاومة الفاشر أن "239 طفلا ماتوا من الجوع جراء حصار قوات الدعم السريع للمدينة"، دون تحديد فترة زمنية للوفيات.

وتُعدّ مدينة الفاشر مركزًا أساسيًا للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس، وقد خضعت منذ 10 مايو 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وشُرد أكثر من 15 مليونًا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.