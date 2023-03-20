هيئة ميناء دمياط تعقد اجتماعها الدوريّ مع الشركات والتوكيلات العاملة به

عقد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الاجتماع الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائيّ، بحضور اللواء بحري طارق عدلي، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم، أنّ الاجتماع تضمّن عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقاً، ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية، بإلإضافة إلى الاستماع لآراء ممثلي الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي، والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على تضافر الجهود لتسريع معدلات الشحن والتفريغ، وتيسير الإجراءات الخاصة بصرف البضائع، منوهًا على ضرورة الالتزام بمعايير واشتراطات الحماية المدنيّة داخل المخازن المختلفة بالميناء.

وأشاد ممثلو الشركات والتوكيلات، بتواصل الهيئة الدائم معهم، باعتبارهم شركاء في النجاح الذي وصل إليه الميناء، مقدمين الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة على حرصه في عقد الاجتماعات الدوريّة بهم، لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحيّ.

حضر اللقاء قيادات الهيئة، ورئيس قسم الحماية المدنية بالميناء، وممثلين عن غرفة ملاحة دمياط، والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والبضائع والتفتيش البحري، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وصوامع دمياط.