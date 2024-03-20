 رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعي لـ1000 من العمالة المؤقتة بالجامعة وأسرهم - بوابة الشروق
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رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعي لـ1000 من العمالة المؤقتة بالجامعة وأسرهم

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 7:51 م


نظم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، حفل إفطار جامعي لـ1000 من العاملين بالخدمات المعاونة والعمالة المؤقتة، وذلك بمجمع الكليات بسبرباي، بحضور عدد من العمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة.

وأكد "ذكي"، خلال كلمته، حرصه على تنظيم حفل الإفطار السنوي، لإرساء دعائم المحبة والمودة بين العاملين بالجامعة، مشيدًا بجهودهم طوال الفترة السابقة في إنجاز الأعمال، باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية في تطوير الجامعة.

وتبادل رئيس الجامعة، أثناء الإفطار، الحوار مع العاملين بالجامعة، وأسرهم، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم دوام التوفيق وصالح الأعمال.

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