الخارجية الروسية: سياسة أمريكا في أوكرانيا فشلت

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا قد فشلت، ونظام كييف لا يعتبر إلا أداة في يد واشنطن.

وأضافت زاخاروفا على "القناة الأولى" الروسية، أن "سياسة الولايات المتحدة فشلت ليس فقط في سياق الوعود التي قطعوها لأوكرانيا، يبدو لي أن هذا هو أقل ما يقلقهم، فهم أيضا حولوا نظام كييف إلى مجرد أداة بين أيديهم".

وقبل ذلك صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم أنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في دعم أوكرانيا وتقديم الـ50 مليار يورو الموعودة لكييف دون مساعدة الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى "الإرادة السياسية ونهج أكثر إبداعا" لتخصيص أموال إضافية.

وردا على سؤال عن مصادر التمويل الأخرى في حالة عدم قدرة الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا، رد بوريل قائلا: "إذا حدث ذلك فسيكون الوضع صعبا للغاية".

ومنذ بدء الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى أوكرانيا.