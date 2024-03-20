ديكو: تشافي مصمم على الرحيل من تدريب برشلونة بنهاية الموسم

علق البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، على قرار المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بالرحيل عن القيادة الفنية للفريق بنهاية الموسم الرياضي الجاري.

وقال ديكو في تصريحات لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية: «لم أكن أريد رحيل تشافي في نهاية الموسم، لأننا مازالنا ننافس على لقبي الليجا ودوري الأبطال، وبالتالي هناك أهداف يمكن تحقيقها».

وأضاف: «بينما تشافي يؤكد دائما أن سيرحل بنهاية الموسم وأن قراره لا رجعة فيه، لكن إذا تغيير أي شيء فعليه أن يخبرنا، ولكن حتى الآن لم نتفاوض مع أي مدرب آخر ولم نقم بأي تحركات».

وتابع ديكو: «تشافي لا يشكو عدم التعاقد مع أي صفقة أو من أي شيء آخر، ودائما ما يتحدث معنا بشكل إيجابي، والتاريخ سيذكر أنه قام ببناء فريق برشلونة من جديد».

وأتم: «يجب أن يكون مدرب برشلونة الجديد على دراية بأسلوب لعب الفريق جيدًا، وأدعم تشافي لمزيد من النجاح خلال هذا الموسم».