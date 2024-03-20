رونالدو في إجازة قصيرة مع عائلته بالسعودية

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حسابه الرسمي بمنصات السوشيال ميديا عدد من الصور وهو برفقة أسرته في إجازة عائلية قصيرة بالسعودية بعد استبعاده من الانضمام لقائمة المنتخب البرتغالي التي تستعد لمواجهة السويد وديًا ضمن فترة التوقف الدولي لأجندة فيفا بشهر مارس الجاري.

صحيفة ريكورد البرتغالية كانت قد أشارت في الساعات الماضية قرار روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال بتفضيله منح رونالدو فترة راحة أكبر بقضاء عطلة إجازة مع عائلته في السعودية على أن يلتحق بمعسكر الفريق في المباراة الودية الثانية أمام سلوفينيا يوم 26 مارس المقبل.

النجم التاريخي كريستيانو رونالدو صاحب الـ39 عامًا شارك بالموسم الجاري مع النصر السعودي في 33 مباراة وسجل 30 هدفًا وصنع 11 مع العالمي.