بنكا قطر والإمارات المركزية تثبت أسعار الفائدة بعد قرار الفدرالي الأمريكي

قررت البنوك المركزية الخليجية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار العائد للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه اليوم.



فقد أعلن مصرف قطر اليوم الإبقاء على أسعار العائد عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض دون تغيير.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي تثبيت أسعار العائد عند 5.40% على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بحسب بيانات البنوك المركزية اليوم.

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك اليوم، إن الفيدرالي يستهدف معدل تضخم عند 2% رغم ارتفاعه بالتزامن مع قوة سوق العمل.

وأضاف باول، نعتقد أن سعر الفائدة لدينا من المرجح أن يصل إلى ذروته لهذا النوع من الدورات، وأنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن قيود السياسة في وقت ما هذا العام".

وأكد باول أن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدماً واضحاً، مع تراجع التضخم ولكنه مسار مستقبلي غير مؤكد، في حين تلقي الناتج المحلي الإجمالي تلقي دعماً من طلب المستهلكين القوي وتعافي سلاسل التوريد.