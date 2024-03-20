الأمم المتحدة: الأونروا لديها الآليات اللازمة لتطبيق مبدأ الحياد

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن التحقيق الذي بدأته مجموعة المراجعة المستقلة، عقب مزاعم إسرائيل ضد وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أشارت في تقريرها المؤقت إلى أن الأونروا تمتلك الآليات اللازمة لتطبيق مبدأ الحياد.



جاء ذلك على لسان فلورنسيا سوتو نينو، نائبة المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريح حول القضية في المؤتمر الصحفي اليومي، وفقا لوكالة الأناضول.



وأشارت نينو، إلى أن مجموعة المراجعة المستقلة، تُحقق فيما إذا كانت الأونروا تنفذ مبدأ الحياد أم لا، وأنها تدرس أيضًا ما يمكن فعله عندما يتم انتهاك هذا المبدأ أو تقديم ادعاءات ضد الوكالة.



وأوضحت أن هذا التقرير مؤقت، وأن المعلومات التي تم الحصول عليها في المرحلة الأولى سيتم تقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء.



وذكّرت نينو، أن مزاعم إسرائيل بشأن تورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر الماضي، يتم التحقيق فيها من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية.



وقالت: "وفقا للتقرير المؤقت لمجموعة المراجعة المستقلة، فإن الأونروا لديها الآليات اللازمة لتنفيذ مبدأ الحياد، وفي الوقت نفسه، تبين أن بعض المجالات الحيوية بحاجة إلى تحسين، وأن المجموعة ستعمل على تقديم توصيات أكثر واقعية".



ولفتت نينو، إلى أن مجموعة المراجعة المستقلة، ستعلن عن تقريرها النهائي في 20 أبريل المقبل.



وفي 5 فبراير الماضي، عَيَّنَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، هذه المجموعة المستقلة لـ"تقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".