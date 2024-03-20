أطلقت جامعة بنها الأهلية، حملة للتوعية بصحة الفم والأسنان وطرق المحافظة عليها تحت شعار "سنة لولي"، على مدار يومي 18 و19 مارس الجاري، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذي يوافق 20 مارس من كل عام.

وتضمنت الحملة، زيارات ميدانية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية، لإحدى مدارس العبور التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وكذا زيارة لجمعية أصدقاء الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة.

وتضمنت الحملة مناقشات توعوية للجمهور، وشرح مبسط لطرق وقاية الأسنان والمشكلات والإجراءات المتبعة للعلاج، كما شملت الفعاليات جانبًا ترفيهيًا تعليميًا تمثل في عرض تمثيلي لطلاب كلية طب الأسنان تناول طرق المحافظة على الأسنان، ومكافحة التسوس، بجانب مسابقات طلابية، والرد على الاستفسارات المختلفة للجمهور.

فيما تم توزيع منتجات للعناية بالأسنان على الحضور؛ تشجيعًا لهم على أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

من جانبه قال الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، إن احتفال الجامعة بيوم صحة الفم والأسنان العالمي يمثل استمرارًا لنهج الجامعة في إطلاق الفعاليات التثقيفية والتوعوية المختلفة بجانب حرص الجامعة على التواصل المستمر والفعال مع المجتمع المحلي في محافظة القليوبية، موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه الحملة التوعوية.

وأضاف "سوسة"، أن اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان يمثل فرصة لزيادة الوعي بأهمية صحة الفم وتأثيرها على الصحة العامة؛ لذا جاء اهتمام جامعة بنها الأهلية بهذا الحدث بغرض المساهمة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور سليمان مصطفى القائم بأعمال النائب الأكاديمي، أهمية تنظيم هذه الفعاليات التوعوية بصورة دورية لما تؤديه من أدوار إيجابية في رفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع، موضحًا اهتمام الجامعة بالمشاركة في اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان من منطلق كونه فرصة لنشر وتعزيز الوعي الصحي بالمجتمع.

بدورها وجهت الدكتورة سامية العزب القائم بأعمال مدير البرامج بكلية طب الأسنان، الشكر إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان على مجهوداتهم في إنجاح الحملة، مشيرة إلى حجم التفاعل الكبير الذي أبداه الجمهور، والذي تمثل في العديد من الاستفسارات بشأن كيفية الحفاظ على صحة الفم والعناية بالأسنان.

وأضافت "العزب"، أن الحملة نجحت في تحقيق أهدافها المتمثلة في توعية الجمهور بطرق العناية بالفم، موضحة أن أهمية "الحملة التوعوية" جاءت من منطلق أن هناك العديد من الأمراض الفموية يمكن معالجتها بسهولة أو منعها من خلال إتباع روتين جيد للعناية بالفم.

جدير بالذكر أن الاتحاد العالمي لطب الأسنان ينظم احتفالًا سنويًا لصحة الفم والأسنان خلال شهر مارس من كل عام، بمشاركة ما يقرب من 70 دولة حول العالم لتعزيز الوعي بقضايا صحة الفم والأسنان.