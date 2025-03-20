الأونروا : إغلاق العديد من المحلات التجارية في غزة

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أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) أن المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الآن أمر ضروري في قطاع غزة .

وقالت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الأربعاء / الخميس، :"تواجه العائلات النازحة ظروفا متزايدة الصعوبة في غزة".

وأضافت :"يهرب الناس مرة أخرى من أجل حياتهم، بعد أوامر إجلاء جديدة من السلطات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الشديد أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية".

ولفتت إلى أنه "من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية أكثر من أي وقت مضى".