بركان هاواي الأكثر نشاطا يستأنف ثورانه بعد توقف دام أسبوعا

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استأنف بركان هاواي الأكثر نشاطا ثورانه الأربعاء بعد توقف استمر أسبوعا.

وبدأ بركان كيلاويا في إطلاق الحمم البركانية بشكل مستمر من فوهة قمته داخل حديقة هاواي للبراكين الوطنية في الساعة 0926 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي. وتم احتواء الصخور المنصهرة داخل الحديقة ولم تشكل تهديدا للمناطق السكنية.

بدأ البركان ثورانه الحالي في 23 ديسمبر، وقد توقف واستأنف أكثر من 12 مرة منذ ذلك الحين. وكانت أقصر فترة ثوران استمرت 13 ساعة، بينما استمرت أطول فترة ثمانية أيام.

وفي كل مرة، كان البركان يقذف الحمم عاليا في السماء من فتحات الفوهة، مما خلق مشهدا دراماتيكيا لزوار الحديقة.

ويعد هذا الثوران السادس المسجل في قمة كيلاويا منذ عام 2020.

وتضم حديقة هاواي للبراكين الوطنية قمم اثنين من أكثر البراكين نشاطا في العالم هما كيلاويا وماونا لوا. وثار كيلاويا أيضا في يونيو وسبتمبر 2024.